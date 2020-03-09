Минфин: средств ФНБ хватит для покрытия доходов до 10 лет при падении нефти до $25

Министерство финансов России заявило, что ликвидных средств ФНБ хватит на 6-10 лет для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до $25-30, передает РИА «Новости»ТАСС.

По состоянию на 1 марта, объем ликвидных средств ФНБ составляет 10,1 трлн руб. или 9,2% ВВП. В случае, если стоимость нефти будет падать на мировых рынках, Россия сможет сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность.

«Средств достаточно для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до 25-30 долларов США за баррель», — добавляет ведомство.

Ранее Центральный банк России принял решение не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке для действия механизма бюджетного правила в течение 30 дней.

6 марта участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года.

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