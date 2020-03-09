В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых россиян

В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали, что самозанятые россияне их всех услуг предпочтение отдают перевозке пассажиров (16,5%). Об этом сообщает RT.

5,1% самозанятых сдают в аренду жилплощадь. 4,8% самозанятых россиян занимаются строительством, 3,1% — репетиторством, 2,9% — маркетингом и рекламой.

В среднем при подобной деятельности они зарабатывают 1050 рублей.

На февраль 2020 года в России насчитывается 465 тыс. зарегистрированных самозанятых.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Родители оценили идею введения статуса самозанятых для детей с 14 лет

— В «Единой России» назвали бредом введение налога для домохозяек

— Эксперимент расширен: самозанятым добавили 19 регионов