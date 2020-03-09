В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых россиян
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В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали, что самозанятые россияне их всех услуг предпочтение отдают перевозке пассажиров (16,5%). Об этом сообщает RT.
5,1% самозанятых сдают в аренду жилплощадь. 4,8% самозанятых россиян занимаются строительством, 3,1% — репетиторством, 2,9% — маркетингом и рекламой.
В среднем при подобной деятельности они зарабатывают 1050 рублей.
На февраль 2020 года в России насчитывается 465 тыс. зарегистрированных самозанятых.
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