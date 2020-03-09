Стоимость золота достигла максимума за последние восемь лет

После срыва сделки ОПЕК+ и коронавирусного шока цена на золото обновила восьмилетний максимум, передает Reuters.

Согласно данным торгов мировых бирж, цена на золото XAU увеличилась до $1702,45.

При этом фьючерсы на золото в Соединенных Штатах выросли на 1,6% до $ 1699,70 за унцию.

6 марта участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После этого 7 марта Саудовская Аравия ввела массовые скидки к своим официальным продажным ценам на нефть. Также сообщалась, что Эр-Рияд готов увеличить добычу нефти в апреле до 10 млн баррелей в сутки.

Стоит отметить, что золото дорожает также из-за увеличения числа заразившихся коронавирусом в мире, общее число которых превысило 109 тысяч человек. По официальным данным, погибли уже 3 820 человек, а выздоровели свыше 61 тысячи пациентов.

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