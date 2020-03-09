В США приостановлены электронные торги фьючерсами индекса S&P 500

В воскресенье, 8 марта, в США были автоматически остановлены электронные торги фьючерсами индекса S&P 500. Об этом сообщает портал MarketWatch.

Как стало известно, это произошло после того, как индекс упал на 5%.

По данным электронных торгов, падение случилось около 22.00 мск. Однако спустя некоторое время они снова возобновились.

Отмечается, что потом падение уменьшилось. На 5.02 мск оно замедлилось на 1,71% — до 2972,37 пунктов.