Эрдоган анонсировал тендер на строительство канала «Стамбул»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что скоро состоится тендер на проект строительства канала «Стамбул», который пойдет между Черным и Мраморным морями в обход пролива Босфор. Об этом сообщает Anadolu.

По его словам, турецкие власти решительно настроены в вопросе реализации проекта строительства канала.

Впервые Эрдоган рассказал об идеи создания «Стамбула» еще в 2011 году. В дальнейшем он называл этот проект самым крупным в истории Турции. Предполагается, что данный канал позволит разгрузить Босфор от большого количества водного транспорта.

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