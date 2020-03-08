В «Роснефти» назвали мазохизмом участие РФ в сделке ОПЕК+

Вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что участие России в соглашении ОПЕК+ было лишено смысла.

«Мы, уступая собственные рынки, убираем с них дешевую арабскую и российскую нефть, чтобы расчистить место для дорогой американской сланцевой», — цитирует Леонтьева РИА «Новости».

По его словам, действовавшее до последнего времени соглашение можно было бы сохранить, если бы партнеры пошли на компромиссы. Этого, однако, не случилось, уверен Леонтьев.

Суть же действовавшего соглашения он охарактеризовал словом «мазохизм».

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