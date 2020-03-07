Клиенты Альфа-банка сообщили о блокировке банковских карт

Клиенты Альфа-банка сообщили в соцсетях о внезапной блокировке банковских карт по неизвестным причинам. Об этом пишет газета «Ведомости».

Регулятор ответил, что решение о блокировке было принято в целях безопасности и сохранности средств.

«Мы получили информацию от платежной системы, что карта могла быть скомпрометирована, и поэтому пользоваться ей небезопасно», — сообщили в банке.

Альфа-банк сам перевыпустил карты, они будут готовы в течение одного-двух дней.

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