Клиенты Альфа-банка сообщили о блокировке банковских карт
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Клиенты Альфа-банка сообщили в соцсетях о внезапной блокировке банковских карт по неизвестным причинам. Об этом пишет газета «Ведомости».
Регулятор ответил, что решение о блокировке было принято в целях безопасности и сохранности средств.
«Мы получили информацию от платежной системы, что карта могла быть скомпрометирована, и поэтому пользоваться ей небезопасно», — сообщили в банке.
Альфа-банк сам перевыпустил карты, они будут готовы в течение одного-двух дней.
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