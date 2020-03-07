Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей медикам
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. Документ размещен на сайте правительства РФ.
Средства будут выделены из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Распоряжением правительства утверждено 6 марта.
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