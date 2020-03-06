38 банков могут закрыться в России

В России 38 банков оказались под угрозой закрытия. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование рейтингового агентства «Эксперт РА».

Несмотря на то, что в последнее время Банк России снизил темпы отзывов лицензий, в 2020 году в группе риска оказались 38 кредитных организаций — 9,5% действующих банков. В их число входят небольшие банки без определенной бизнес-модели, имеющие избыточный запас ликвидности, низкую операционную эффективность или зависимость от узких групп нерыночных клиентов. Большая часть из них работает в Московском регионе.

Управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов объяснил, что такое количество потенциальных дефолтов связано с неполным выполнением плана на 2019 год, когда произошло 28 закрытий из намеченных 46.

Беликов уточнил, что прогноз агентства — это не конкретный черный список банков, а расчет, основанный на вероятностных оценках дефолтов.

Ранее Банк России в 2020 году уже отозвал лицензии у четырех банков, в частности у «Нижневолжского коммерческого банка».