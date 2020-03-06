Эксперты отнесли к группе риска 38 российских банков

В 2020 году дефолт грозит 38 российским банкам, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование рейтингового агентства «Эксперт РА».

Несмотря на тенденцию к снижению темпов отзыва лицензий, в ближайший год около 10% российских банков будут закрыты.

Управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов рассказал, что в 2019 году планировалось 46 дефолтов, из которых произошло только 28. Таким образом, в этом году приходится восполнять пробелы. Он объяснил недоработку тем, что Банк России значительно замедлил расчистку банковского сектора.

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