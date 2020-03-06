Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска

В 2020 году 38 банков будут находиться в группе риска. Об этом сообщает сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование рейтингового агентства «Эксперт РА».

По прогнозам аналитиков, 9,5% действующим банкам грозит дефолт в ближайшие 12 месяцев. При этом список конкретных банков эксперты не раскрывают.

Управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов заявил, что в 2019 году темпы отзыва лицензий замедлились, однако расчистка в банковском секторе не завершена и дефолты некоторых кредитных организаций перенеслись на 2020 год.

Он напомнил, что на начало 2019 года агентство прогнозировало 46 дефолтов в течение 12 месяцев, а по факту было 28. По словам Беликова, это связно с тем, что ЦБ замедлил расчистку банковского сектора и темпы отзыва лицензий.

«Прогноз на этот год — по сути, часть нереализованных в прошлом году дефолтов и новые игроки», — объяснил аналитик.

Ранее Банк России в 2020 году уже отозвал лицензии у четырех банков.