«ВТБ Капитал» стал соорганизатором размещения 6-летних «зелёных» еврооблигаций РЖД

«ВТБ Капитал» выступил соорганизатором размещения 6-летних «зелёных» еврооблигаций РЖД объемом 250 млн швейцарских франков и доходностью 0,84%, заявил руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев.

«В рамках сделки удалось достичь самой низкой ставки купона за всю историю размещения еврооблигаций РЖД в различных валютах», - отметил Соловьев.

«Интерес инвесторов к «зелёным» еврооблигациям позволил разместить бумаги с такой рекордно низкой доходностью, несмотря на текущую рыночную волатильность», — рассказал он.