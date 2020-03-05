«Ъ»: ФНС хочет увеличить налоговую нагрузку для крупных рестораторов

Федеральная налоговая служба (ФНС) требует от крупных рестораторов объединить заведения в единый холдинг, чтобы ужесточить налогообложение. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Отмечается, что в случае объединения владельцам холдингов придется платить НДС. По словам налоговиков, данная мера направлена на повышение прозрачности рынка общественного питания.

Однако, как заявляют рестораторы, изменение вида налогообложения приведет к кризису ресторанных групп, так как они не смогут конкурировать с отдельными заведениями.

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