Россия выступила против сокращения добычи нефти странами ОПЕК+

Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти во втором квартале 2020 года на заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в одной из делегаций.

По данным источника, российская сторона предложила продлить сделку на период после июня 2020 года без дополнительного сокращения добычи.

Отмечается, что страны-участницы ОПЕК+ изучают возможность сокращения добычи на фоне распространения коронавируса нового типа. В ходе встречи министерского комитета обсуждалось ограничение добычи на величину до 1,5 млн баррелей в сутки.

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