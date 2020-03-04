Размер средней пенсии в России в январе вырос до 14,9 тысячи рублей

Средняя пенсия в России в январе выросла на 5,7% по сравнению с январем прошлого года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Росстат.

Так, в первом месяце 2020 года размер средней пенсии составил 14 904 рублей.

По итогам всего 2019 года средний размер пенсии в стране вырос на 6% до 14 163 рублей. При этом реальный размер пенсии с учетом инфляции в прошлом году стал больше на 1,5%.

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