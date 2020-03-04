Абызов сыграет свадьбу в СИЗО

Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов женится в СИЗО на своей девушке Валентине Григорьевой, сообщает РИА «Новости».

По словам его адвоката экс-министр подал заявление о заключении брака с бывшей стюардессой, от которой у него есть сын.

Свадьба пройдет 25 марта в СИЗО «Лефортово».

Абызову предъявлено обвинение по четырем статьям УК России: по ст.159 УК России (Мошенничество), ст. 210 УК страны (Организация преступного сообщества), ст.289 УК России (Незаконное участие в предпринимательской деятельности) и ст. 174.1 УК страны (Легализация денежных средств).

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