Трамп потребовал от ФРС США еще больше понизить ставки

Президент США Дональд выступил с требованием к Федеральной резервной системе (ФРС) еще больше сократить ставки после того, как центральный банк снизил их на 50 базисных пунктов, пытаясь бороться с экономическии последствиями вспышки нового коронавируса. Об этом сообщает телеканал CNBC.

По его словам, центральный банк «должен еще больше ослабить» и привести ставки «в соответствие с другими странами — конкурентами».

«Мы не играем на ровном поле. Это несправедливо по отношению к США. Наконец, пришло время Федеральному резерву быть впереди. Больше ослабления и сокращения!» — заявил Трамп.

Ранее ФРС США снизила ключевую ставку на фоне коронавируса с 1,5-1,75% до 1-1,25%.

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