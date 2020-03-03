В России в 2019 году на 20% вырос спрос на премиальное такси

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Россияне стали чаще выбирать такси премиального сегмента, за 2019 год количество заказов поездок в премиум-классе выросло на 20%, рассказали «Газете.Ru» в Gett.

«Спрос на премиальный сегмент действительно вырос. Наша статистика показывает, что в 2019 году количество заказов такси премиум-класса увеличилось примерно на 20%», — сообщили в российской пресс-службе Gett, уточнив, что чаще выбирать классы повышенной комфортности стали как частные пользователи, так и корпоративные клиенты.

Смещение спроса на такси более высокого класса отображается в закупках автомобилей: по данным «Автостата», в 2019 году каждый пятый автомобиль, приобретенный юрлицами, был премиального класса.

Рост корпоративного сектора и его премиум-сегмента связан с увеличением спроса на такси как бюджетного, так и премиум-класса, пояснил «Газете.Ru» партнер «Автостата» Игорь Моржаретто.

В 2019 году продажи автомобилей премиальных марок составили 50 тыс. единиц — это 20,2% от общего объема в корпоративном сегменте, следует из данных «Автостата». Всего за этот период времени юридические лица приобрели 248,1 тыс. новых легковых автомобилей, что на 8% больше объема корпоративных продаж в 2018 году.

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