В Белоруссии запретят одноразовую посуду в общепите

В Белоруссии с 1 января 2021 года запретят использование шести наименований пластиковой посуды в организациях общественного питания, передает «Интерфакс».

Уточняется, что речь идет о стаканах, тарелках, чашках, палочках для размешивания напитков, трубочках для напитков и контейнерах для хранения продуктов.

Соответствующее решение утверждено постановлением министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Также отмечается, что данные изменения станут переходным периодом к полному запрету использования пластиковой посуды в белорусском общепите, который власти планируют ввести с 2023 года.

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