В САР заявили, что США продают нефть с сирийских месторождений через Турцию

Министр внутренней торговли Сирии Атеф Надаф заявил, что Соединенные Штаты через Турцию продают нефть с сирийских месторождений в другие государства, передает РИА «Новости».

«Наш враг — Соединенные Штаты, — они продают ее. Турции и так далее. Через Турцию и далее», — сказал министр.

Он также отметил, что в других районах Сирии, где есть нефть, полностью разрушена инфраструктура, железные дороги и электростанции.

«У нас нет электричества, а если нет электричества, то нет и местного производства», — добавил он.

По словам Надафа, САР вынуждена импортировать лишь ту нефть, которую можно купить за американские доллары.

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