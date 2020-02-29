Кабмин одобрил изменения в закон о валютном регулировании

Кабинет министров одобрил внесение изменений в законодательство о валютном регулировании и контроле для снижения административной нагрузки на экспортеров из России. Об этом сообщается на сайте кабмина

Отмечается, что нововведения также позволят расширить для российских экспортеров доступ к продуктам экспортного страхования, а также дадут возможность автоматизировать и упростить механизм формирования документов учета и отчетности по валютным операциям.

Кроме того, законопроектом предлагается включить в перечень документов, которые могут быть представлены резидентами-экспортерами в качестве доказательств о недополучении валютной выручки, документы, касающиеся фиксации факта порчи товара и урегулирования его оплаты.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — указано в сообщении правительства.