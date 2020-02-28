Минпромторг расширил перечень облагаемых налогом на роскошь машин

Минпромторг России включил машины Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru дороже 3 млн рублей в список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

«Общее количество автомобилей по категориям составило: от 3 до 5 миллионов рублей – 632 штуки (+54 к 2019 году); от 5 до 10 миллионов – 484 штуки (+38 к 2019 году); от 10 до 15 миллионов – 100 штук (+3 к 2019 году); свыше 15 миллионов рублей – 82 штуки (+9 к 2019 году)», — говорится в сообщении.

Стоимость машины определяется по информации, которую производитель или его представитель отправляют в Минпромторг. При этом, цена, указанная в договоре купли-продажи, не учитывается.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Вернитесь в Россию»: как изменят налоги для богатых

— Введение прогрессивной шкалы НДФЛ назвали неконструктивной мерой

— Таможня недобрала: что будет с налогами при Мишустине