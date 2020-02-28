В Госавтоинспекции назвали сумму штрафов за нарушения ПДД в 2019 году

Сотрудники ГИБДД России в 2019 году выписали 142 млн постановлений о штрафах за нарушения правил дорожного движения, передает РИА «Новости».

Уточняется, что общая сумма штрафов составила 106,5 млрд руб.

При этом, по данным ведомства, из них оплачено около 68 млрд.

В Госавтоинспекции отметили, что в 2019 году выявлено 117,2 миллиона нарушителей, в том числе почти 2 миллиона нарушителей-пешеходов и около 300 тысяч водителей в состоянии алкогольного опьянения.

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