В России из-за коронавируса резко увеличились продажи «Арбидола»

С конца января в России резко увеличились продажи «Арбидола» и его аналогов. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на DSM Group.

По данным издания, с 27 января по 2 февраля продажи этого препарата выросли на 14% по сравнению с прошлой неделей. При этом за первую неделю февраля рост составил 15%, а за вторую — 24%.

Также зафиксирован большой рост продаж аналогов «Арбидола», в составе которого содержатся те же действующие вещества — арпефлю, афлюдол и другие.

Как выяснило издание, с 27 января по 2 февраля продажи арпефлю в упаковках поднялись на 32%. В свою очередь продажи афлюдола за эти же дни взлетели на 571%.

По словам экспертов, такой резкий рост показателей продаж имеет отношение к рекламе и распространению коронавируса нового типа.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.