Мишустин рассказал о программах по преодолению бедности в регионах

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об индивидуальных программах социально-экономического развития для наиболее проблемных регионов, передает ТАСС.

По словам Мишустина, субъекты будут получать по 5 млрд рублей из бюджета ежегодно до 2024 года. В случае успешного развития — еще до 5 млрд рублей после.

Премьер напомнил, что ранее было решено оказать дополнительную поддержку десяти наиболее отстающим регионам страны. По его словам, в ближайшее время индивидуальные планы будут направлены в правительства субъектов.

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