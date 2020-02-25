Счетная палата заявила о непрозрачности расходов на оплату государственных адвокатов

Счетная палата России заявила, что сомневается в прозрачности расходов из госбюджета на оплату государственных адвокатов, назначенных судами и органами дознания в период с 2016 по 2019 год. Об этом говорится в отчете органа.

«По итогам анализа Счетная палата отметила недостаточную прозрачность расходов бюджета на оплату труда государственных адвокатов», — отмечено в сообщении.

В документе сказано, что издержки от выплат должны поступать на расчетный счет адвокатского образования, но чаще всего правозащитники указывают реквизиты своего личного счета.

Согласно данным Счетной палаты, за указанный срок около 3 тыс. адвокатов получили вознаграждение на личные счета, а не на предусмотренные расчетные счета адвокатских образований. Вследствие этого в госбюджет налогов не поступило на сумму 423,33 млн рублей.

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