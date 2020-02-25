Три сахарных завода России под угрозой закрытия

Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что три сахарных завода могут прекратить свою работу в сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 года. Об этом пишут «Ведомости».

Так, под угрозой находятся Мелеузовский сахарный завод в Башкирии, Нурлатский сахарный завод в Татарстане и Товарковский сахарный завод в Тульской области. Суммарная мощность данных предприятий составляет 150 тысяч тонн.

По словам Бодина, заводы могут закрыться из-за слишком низких среднегодовых цен на сахар, которые не дают поддерживать рентабельность предприятий на должном уровне.

В сезоне 2016-2017 годов производство сахара в стране оказалось выше внутреннего потребления. Это вызвало образование излишков продукта и обрушение внутренних цен на него.

Кроме того, если ситуация не улучшится, то прекратить работу могут и другие заводы.

До этого стало известно, что в июне 2019 года цены на сахар снизились на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.