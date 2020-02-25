Российские банки планируют отказаться от бумажных договоров

Крупнейшие банки России планируют полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами и до конца 2020 года перейти на электронную форму соглашений. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей регуляторов.

По словам источников, изменения помогут быстрее обслуживать клиентов в отделениях, а также исчезнет потребность приходить непосредственно в офис.

Однако регуляторы опасаются, что при новом формате клиенты будут невнимательны с изучением договоров.

В Центробанке цифровизацию восприняли благоприятно, отметив, что банки обязаны в полной мере сообщать клиентам об услугах.

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