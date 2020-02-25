В России завершат работу три сахарных завода

Председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин заявил, что несколько сахарных заводов, суммарной мощностью 150 тысяч тонн, не будут работать в сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 года. Об этом пишет «Ведомости».

Речь идет о Мелеузовском в Башкирии, Нурлатском в Татарстане и Товарковском в Тульской области заводах. Согласно данным Союзроссахара, на них приходится около 2% производства сахара в стране.

Отмечается, что это произойдет из-за низких цен на сахар.

Так, Бодин пояснил, что в последние три года уровень цен на сахар не дает возможности поддерживать нужный уровень рентабельности. В сезоне 2016-2017 годов производство сахара в стране оказалось выше внутреннего потребления. Это вызвало образование излишков продукта и обрушение внутренних цен на него.

До этого стало известно, что в июне 2019 года цены на сахар снизились на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.