Несколько сахарных заводов закрываются в России

Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн. Об этом сообщают «Ведомости».

Так, в группе риска находятся Мелеузовский сахарный завод в Башкирии, Нурлатский сахарный завод в Татарстане и Товарковский сахарный завод в Тульской области.

При этом Мелеузовский и Нурлатский заводы ранее уже сообщали планах временно остановить производство.

Что касается Товарковского сахарного завода, он завод информировал правительство Тульской области о планах остановить работу в связи с отрицательными финансовыми результатами.

По словам Бодина, что среднегодовые цены на сахар не позволяют поддерживать необходимый уровень рентабельности предприятий. Он добавил, что если мировые и внутренние цены не изменятся, то и другие сахарные заводы могут оказаться под угрозой.