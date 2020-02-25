Средний чек россиян за один поход в магазин стал меньше почти на 11%

Средний чек россиян за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился на 10,9% по сравнению с декабрем прошлого года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

«После Нового года средний чек в январе по традиции пошел на убыль. За месяц его размер уменьшился на 67,5 рублей (минус 10,9%), достигнув уровня в 552 рубля», — говорится в исследовании.

Отмечается, что по сравнению с январем 2019 года размер среднего чека стал меньше на 1,3% или 7,3 рубля.

Исследователи уточняют, что сокращение среднего чека в первую очередь сезонным фактором – высокими затратами в декабре.

В холдинге также добавляют, что несмотря на годовую инфляцию, средний чек по сравнению с прошлым годом снижается. несмотря на годовую инфляцию, средний чек по сравнению с прошлым годом снижается. Это означает, что россияне за один поход в магазин покупают все меньше товаров.

Исследование основано на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны с населением более 10 тысяч человек.

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