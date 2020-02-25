Блумбер потратил на рекламу в рамках предвыборной гонки более $500 млн

Американский миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, который участвует в предвыборной гонке президентов США от демократической партии, потратил более $500 млн на показ рекламных роликов его кампании.

Об этом в Twitter сообщает компания Advertising Analytics, занимающаяся подсчетами оплаченного кандидатами рекламного времени.

По данным компании, общая сумма рекламы Блумберга во всех медиа составляет $509 512 884.

Блумберг начал участвовать в президентской гонке позже других основных кандидатов, однако он располагает практически неограниченными финансовыми ресурсами.

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