Блумбер потратил на рекламу в рамках предвыборной гонки более $500 млн
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Американский миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, который участвует в предвыборной гонке президентов США от демократической партии, потратил более $500 млн на показ рекламных роликов его кампании.
Об этом в Twitter сообщает компания Advertising Analytics, занимающаяся подсчетами оплаченного кандидатами рекламного времени.
По данным компании, общая сумма рекламы Блумберга во всех медиа составляет $509 512 884.
Блумберг начал участвовать в президентской гонке позже других основных кандидатов, однако он располагает практически неограниченными финансовыми ресурсами.
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