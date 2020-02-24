«Известия»: в России подорожают непродовольственные товары

В России в 2021 году подорожают непродовольственные товары. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу комитета по торговле «Деловой России» Алексея Федорова.

По словам Федорова, причиной тому является вступление в силу нормативов, согласно которым необходимо будет проводить полную утилизацию отходов на потребительские товары и упаковки.

Так, согласно предложенной в 2018 году Минприроды концепции расширенной ответственности производителей и импортеров товаров, требуется проводить полную утилизацию упаковки как отечественных, так и импортных товаров. Ожидается, что данный проект до конца месяца будет рассмотрен вице-премьером Викторией Абрамченко, а в течение марта — кабмином.