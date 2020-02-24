Способное достроить «Северный поток — 2» судно «Газпрома» сменило курс
Трубоукладчик «Академик Черский» изменил маршрут и направляется в порт Коломбо, вместо ранее назначенного Сингапура. Об этом сообщает мониторинговая платформа Vesselfinder.
По словам министра энергетики Александра Новака, принадлежащий «Газпрому» «Академик Черский» является судном, способным завершить строительство «Северного потока — 2». Работы были приостановлены из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.
Раннее судно покинуло порт Находки на Дальнем Востоке и держало курс на Сингапур, куда должно было прибыть 22 февраля. На сегодняшний день, согласно данным портала, трубоукладчик движется по Сингапурскому проливу, но в порту города он не появлялся.
Ранее американский сенатор оценил возможность новых санкций против «Северного потока — 2».