Власти Украины не выплатили обещанные бывшим пленным деньги

Журналист Юрий Бутусов в своем Facebook написал о том, что освобожденные в рамках обмена пленными между Киевом и Донбассом украинцы все еще не получили обещанные им денежные выплаты.

По его словам, власти Украины попросту забыли о них.

Он уточнил, что бывшим пленным украинцам было обещано по 100 тысяч гривен и квартиры, но руководство страны пока не предоставило им это.

«Два месяца люди живут без копейки денег! Квартиры многих отобраны оккупантами (речь идет о неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, — прим. ред.)», — написал Бутусов.

Он добавил, что большинству этих граждан Украины необходимо серьезное лечение, помощь в трудоустройстве и восстановлении потерянного имущества.

Журналист предположил, что украинские власти считают нужным реагировать на более новые инфоповоды.