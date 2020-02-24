Власти Украины не выплатили обещанные бывшим пленным деньги
Журналист Юрий Бутусов в своем Facebook написал о том, что освобожденные в рамках обмена пленными между Киевом и Донбассом украинцы все еще не получили обещанные им денежные выплаты.
По его словам, власти Украины попросту забыли о них.
Он уточнил, что бывшим пленным украинцам было обещано по 100 тысяч гривен и квартиры, но руководство страны пока не предоставило им это.
«Два месяца люди живут без копейки денег! Квартиры многих отобраны оккупантами (речь идет о неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, — прим. ред.)», — написал Бутусов.
Он добавил, что большинству этих граждан Украины необходимо серьезное лечение, помощь в трудоустройстве и восстановлении потерянного имущества.
Журналист предположил, что украинские власти считают нужным реагировать на более новые инфоповоды.