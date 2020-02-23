Названы регионы с самыми большими займами на подарки к 23 февраля

Больше всего микрозаймов на подарки к 23 февраля возьмут в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и Татарстане, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Юником 24».

Эксперты выяснили, что средняя сумма займа составит 10-11 тыс. руб. При этом люди планируют тратить не всю сумму, а только 30-50%.

Супругу или молодому человеку готовят подарок 80% опрошенных девушек, сыну — 8%, отцу — 5%, внуку — 5%, любовнику — 2%.

Исследование показало, что чаще всего дарят строительные материалы, технику, спортивный инвентарь, алкоголь, парфюмерию. Некоторые предпочитают впечатления — билеты на спортивные мероприятия или путешествия.