США вводят ограничения экспорта в отношении России

США ужесточают экспортный режим в отношении России, сообщает РИА Новости со ссылкой на уведомление министерства торговли Соединенных Штатов.

Изменения коснутся экспорта и реэкспорта продукции, имеющей отношение к ракетным технологиям, а также к ядерному нераспространению, биологическому и химическому оружию, говорится в тексте документе. В частности, будет ограничен экспорт и реэкспорт товаров, которые могут применяться для разработки, производства и применения ракетных систем.

По новым правилам, американские экспортеры должны будут получать лицензию на некоторые виды такой продукции. При этом заявки на получение данных лицензий будут рассматривать исходя из «презумпции отказа».

Подобный подход объясняется серьезным отношениям США к использованию российской стороной вещества «Новичок», а также «недостаточным сотрудничеством» России в вопросах проверок перед выдачей лицензий и после доставки произведенных в США товаров.

Изменения вступят в силу 24 февраля 2020 года.

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