С апреля в Крым начнут курсировать поезда еще из трех городов
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С апреля оператор железнодорожных перевозок в Крым компания «Гранд Сервис Экспресс» откроет новые маршруты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Таким образом, на пассажирских поездах «Таврия» можно будет совершать поездки с Симферополя в Кисловодск, Екатеринбург, Мурманск и обратно.
Отмечается, что после запуска первых поездов в Крым — из Санкт-Петербурга и Москвы — пассажирами «Таврий» уже стали свыше 130 тысяч человек.