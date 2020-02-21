С апреля в Крым начнут курсировать поезда еще из трех городов

С апреля оператор железнодорожных перевозок в Крым компания «Гранд Сервис Экспресс» откроет новые маршруты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Таким образом, на пассажирских поездах «Таврия» можно будет совершать поездки с Симферополя в Кисловодск, Екатеринбург, Мурманск и обратно.

Отмечается, что после запуска первых поездов в Крым — из Санкт-Петербурга и Москвы — пассажирами «Таврий» уже стали свыше 130 тысяч человек.