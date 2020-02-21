Официальный курс евро вырос на 65 копеек

Официальный курс евро и доллара вырос на выходные, 22-23 февраля, и понедельник, 24 февраля, гласят данные ЦБ России.

Согласно официальному курсу, который установил ЦБ РФ, курс доллара увеличился на 55,95 коп. и составил 64,3008 руб.

В свою очередь, курс евро увеличился на 64,86 коп. до 69,4191 руб.

Стоимость бивалютной корзины повысилась на 59,96 коп., составив 66,6040 руб.

Узнать курс российского рубля в режиме онлайн можно в разделе «Котировки».

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