«Ведомости»: фирма звукозаписи «Мелодия» приватизирована за более чем 300 млн рублей

Аудиомаркетинговая компания «Формакс» приобрела у Росимущества 100% акций звукозаписывающей фирмы «Мелодия». Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

В газете отметили, что фирма звукозаписи «Мелодия» является крупнейшим владельцем аудиоархива.

По данным издания, компания была приватизирована за 329,6 млн руб.

Уточняется, что первый заместитель гендиректора «Мелодии» Карина Абрамян и генеральный директор «Формакса» Валерия Брусникина подтвердили информацию о сделке.

«Мелодия» была основана в 1964 году как государственная компания по производству, хранению и распространению звукозаписей. В ее фонотеке около 240 тыс. аудио произведений, записанных на жестких дисках, виниловых пластинках и других носителях.