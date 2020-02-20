Мадуро объявил ЧС в нефтяной отрасли Венесуэлы из-за санкций США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о большой реформе в нефтедобывающей отрасли для защиты от санкций США, передает РИА «Новости».

Уточняется, что режим чрезвычайной ситуации введен с целью принятия срочных мер для обеспечения энергетической безопасности страны.

Также отмечается, что глава государства создал президентскую комиссию по защите, реструктуризации и реорганизации национальной нефтедобывающей промышленности.

18 февраля американские власти ввели санкции в отношении швейцарского подразделения «Роснефти» Rosneft Trading SA. Ограничительные меры коснулись также председателя совета директоров компании Дидье Касимиро. Представитель администрации США отметил, что соответствующее решение связано с «возобновлением действий с режимом Мадуро, и добавил, что компания якобы помогала Мадуро уклоняться от санкций.

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