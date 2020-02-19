Роструд объяснил порядок оплаты дополнительных выходных перед праздниками

Роструд разъяснил, как оплачиваются два дополнительных праздничных выходных в честь Дня защитника Отечества и Международного женского дня, передает Rg.ru.

Работодатель может предложить сотрудникам взять дополнительные выходные перед праздничными днями. При этом каждая компания самостоятельно устанавливает порядок их оплаты путем издания локального нормативного акта.

«Поскольку уни­фицированная форма такого приказа не уст­ановлена, он может издаваться в произвол­ьной форме», — сказали в Роструде.

В феврале и марте две рабочие недели будут сокращены в честь празднования Дня защитника Отечества и Международного женского дня.

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