Boeing проверяет новые самолеты 737 MAX из-за мусора в топливных баках

Американская корпорация Boeing начала проверку более 400 новых самолетов после того, как в их топливных баках нашли мусор.Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой представителя компании Марка Дженкса.

Отмечается, что речь идет о лайнерах, которые еще не поступили к заказчикам.

Проверка необходима для избежания потенциальной опасности. По словам Дженкса, абсолютно недопустимо, чтобы в топливных баках было что-то лишнее.

При этом агентство отметило, что самолеты поступят в эксплуатацию вовремя.

Boeing переживает кризис, связанный с выводом из эксплуатации самолетов 737 MAX после двух авиакатастроф. В 2018 году году в результате крушения Boeing недалеко от Джакарты погибли 189 человек, а в марте 2019 года при авиакатастрофе под Аддис-Абебой — 346 человек.

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