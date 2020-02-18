Эксперты не видят рисков для деятельности «Роснефти» из-за санкций США против Rosneft Trading

Санкции в отношении трейдерской дочки «Роснефти» и ее президента Дидье Касимиро, введенные Соединенными Штатами во вторник, не несут рисков для торговой деятельности самой компании и не повлекут серьезных последствий для рынка нефти, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Последствия для рынка нефти эти санкции вряд ли повлекут, считает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. «Санкции на саму «Роснефть» не наложили, речь идет только о трейдере. Соответственно, «Роснефть сможет торговать нефтью как и раньше, напрямую или через других трейдеров», - полагает он, добавив, что каких-то заметных последствий для объемов торговли нефтью и для финансовых показателей компании это также не повлечет.

Отсрочка в 90 дней, в течение которых партнерам Rosneft Trading предлагается завершить деловые отношения без последствий, позволит создать другую трейдинговую компанию, на которую «Роснефть» сможет перевести операции, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. «Это, по сути, предупредительный знак. США дают возможность переформатировать свой бизнес, исключив из всех операций дочернюю структуру», - считает он.

Советник гендиректора «Открытие брокер», доцент РАНХиГС Сергей Хестанов считает, что на данный момент риски для «Роснефти» умеренные, а «сбытовые дочки для того и создаются, чтобы снизить риски добывающих активов».

США стали осторожнее подходить к вопросу санкций, считает аналитик «Финама» Алексей Калачев. Просчитывать последствия научили жесткие меры против «Русала», введенные в 2018 году. Тогда Минфин несколько раз переносил так называемый льготный период, в течение которого за отношения с подсанкционной компанией еще не наказывают. «Масштаб «Роснефти» им понятен, тем более, что сами американские НПЗ покупают теперь в «Роснефти» тяжелую нефть вместо венесуэльской», - пояснил он.