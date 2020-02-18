Отрицательную цену на электроэнергию зарегистрировали в Финляндии

В Финляндии была зарегистрирована отрицательная цена на электроэнергию, что было вызвано ветреными погодными условиями. Об этом свидетельствуют данные энергетической биржи Nord Pool.

Отмечается, что в стране наблюдается мягкая зима, а также ветреная погода, которая позволяется ветрогенераторам функционировать на полную мощность.

Уточняется, что тариф за электроэнергию в понедельник, 17 февраля, составил -20 евроцентов за мегаватт-час.

Кроме того, на территории всей Филяндии в 2020 году наблюдаются рекордно низкие цены в зимний период. Так за январь цена тарифа также была ниже прошлогоднего на 17 евроцентов за мегаватт-час.

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