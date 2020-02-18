В минэкономики ФРГ заявили о выгоде от запуска «Северного потока — 2»

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» будет выгоден как для ФРГ, так и РФ. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, в ближайшие годы его стране потребуется еще больше природного газа.

Он считает, что «Северный поток — 2» является экономическим проектам, отвечающим интересам двух стран.

С соответствующей речью Альтмайер выступил на российско-германской конференции в Берлине.

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