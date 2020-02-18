Роскачество не нашло в России тушенки по ГОСТу

Роскачество проверило на прилавках станы 23 марки тушенки из России и Белоруссии. Результаты опубликовали «Известия».

Проверяя тушенную говядину за 82,9 - 306,09 рублей, эксперты учитывали почти 130 показателей. В частности, качество начинки, ее соотношение с бульоном, запах, вкус и цвет. Как показало исследование, ни в одной из банок не было тяжелых металлов и, в целом показатели были в норме. Однако в тушенке некоторых марок были обнаружены следы антибиотиков, а где-то бульон занимал почти 50% места в банке.

Кроме того, в банках с тушеной говядиной некоторых марок были очень маленькие кусочки (менее 30 г), которые запрещены по ГОСТу.

«В тушенке шести марок были обнаружены ДНК свиньи, в трех — ДНК курицы, в одной — ДНК лошади», — уточняет издание.

В Роскачестве отметили, что из 23 марок только пять были безопасными для россиян, однако ни одна из них не соответствовала ГОСТу.

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