Китай освободит от пошлин почти 700 импортных товаров из США
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Китайский комитет по таможенным тарифам при Госсовете вскоре начнет принимать заявки от компаний станы на освобождения от пошлин 696 товаров из США. Об этом сообщает ТАСС.
Подавать такие заявления могут любые китайские компании. После того, как комитет проверит соответствие предприятий определенным условиям, то некоторые американские товары перестанут облагаться пошлинами.
Отмечается, что в список товаров входит мясо, соя, нефть, СПГ и т. д. Подавать заявления можно после 2 марта.
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