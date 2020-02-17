Глава Amazon пожертвует $10 млрд на борьбу с изменением климата

Глава Amazon Джефф Безос объявил на своей странице Instagram об открытии «Фонда Земли» для борьбы с климатическими изменениями и пожертвовании на это $10 млрд.

«Земля — это единственное, что всех нас объединяет, давайте же защищать ее вместе!» — написал Безос.

Он сообщил, что в рамках фонда будет финансироваться деятельность ученых, неправительственных организаций и экологических активистов, занимающихся проблемами климата.

По последним данным, состояние Безоса оценивается в $130 млрд.

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