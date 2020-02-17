В Киеве рассказали о «проедании» украинской экономики

Министр экономики Украины Тимофей Милованов рассказал, что для устранения колоссального технологического отставания страны нужны огромные денежные средства и много времени, передает РИА «Новости».

По словам Милованова, украинская экономика детехнологизирована с долей высокотехнологичных товаров и услуг в экспорте всего в 17%.

«С 90-х, та промышленность, которая нам осталась, по сути, ее проели. Агро и IT начали восстанавливаться, но в большинстве случаев инвестиций внутрь не было», — добавил министр.

Он также отметил, что только чтобы по степени износа основных фондов догнать Белоруссию или Словакию необходимы $100 млрд инвестиций в течение 50 лет.

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